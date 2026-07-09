Con l’arrivo dell’estate, quando le donazioni di sangue tendono a diminuire mentre il fabbisogno degli ospedali resta elevato, AVIS Provinciale Ragusa rilancia l’appello ai donatori con una nuova campagna di sensibilizzazione che accompagnerà il territorio fino al 25 agosto.

L’iniziativa, presentata il 9 luglio nella sede dell’associazione a Ragusa, punta a mantenere costante la disponibilità di sangue e plasma durante i mesi estivi, periodo tradizionalmente segnato da un calo delle donazioni. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente provinciale di AVIS Salvatore Poidomani, il direttore del Servizio Trasfusionale dell’Asp di Ragusa Franco Bennardello e il direttore sanitario di AVIS Provinciale Salvatore Calabrese.

La campagna, intitolata “Pronti, partenza, AVIS!”, è stata ideata da Kewin Lo Magno e sarà affiancata da iniziative organizzate autonomamente dalle sezioni comunali AVIS della provincia.

L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e donatori sull’importanza di continuare a donare anche durante il periodo delle vacanze. In estate, infatti, la disponibilità di sangue può ridursi per effetto delle ferie, mentre le necessità delle strutture sanitarie rimangono costanti e, in alcuni casi, aumentano.

Secondo quanto spiegato dal presidente provinciale Salvatore Poidomani, la campagna rientra nell’attività ordinaria di promozione della donazione di sangue e plasma portata avanti dall’associazione. Poidomani ha ricordato che negli ultimi anni la provincia di Ragusa ha registrato risultati positivi nella raccolta durante tutto l’anno, sottolineando però la necessità di mantenere alta l’attenzione per garantire un approvvigionamento adeguato a sostenere le attività sanitarie che dipendono dalle trasfusioni.