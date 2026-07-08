Marina di Modica si prepara ad accogliere la seconda tappa Gold del Campionato Italiano di beach volley, quarto appuntamento stagionale del circuito. Mentre prosegue l’allestimento dei quattro campi di gara nel villaggio sulla spiaggia, cresce l’attesa per l’avvio della manifestazione: venerdì mattina prenderanno il via le qualificazioni, mentre il programma principale si svilupperà tra sabato e domenica.

Un primo passaggio chiave è previsto per giovedì. Alle 11 scadrà infatti il termine per eventuali cambi di coppia, dopodiché saranno definiti gli accoppiamenti e il calendario delle qualificazioni. Ai nastri di partenza sono attese 58 coppie iscritte: due hanno rinunciato prima del via, con 38 formazioni che dovranno passare dalle qualificazioni, 20 nel tabellone femminile e 18 in quello maschile.

Tra i protagonisti più attesi c’è Daniele Lupo, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016 e vincitore delle ultime due edizioni disputate a Marina di Modica. Quest’anno sarà in gara insieme al giovane Andrea Frinolli. Alla vigilia della tappa, Lupo ha confermato il legame con l’appuntamento siciliano, definendolo «la tappa più bella d’Italia» per il clima, la partecipazione del pubblico e l’atmosfera che si respira durante il torneo.

Il campione azzurro ha rivolto anche un messaggio ai giovani che si avvicinano alla disciplina: «Direi di non pensare subito a vincere, ma a migliorare individualmente. L’obiettivo deve essere crescere come giocatori e divertirsi. Questa è la cosa fondamentale».

Le qualificazioni vedranno impegnati anche diversi atleti siciliani. Geri Ndrecaj e Simone Orto, reduci dalla vittoria nella tappa B1 di Gela, proveranno a conquistare l’accesso al tabellone principale dopo averlo sfiorato lo scorso anno. In gara anche Franco Arezzo, che farà coppia con il giovane Simone Augugliaro, i catanesi Corrado Paternò Castello e Andrea Lo Presti, oltre al ragusano Giovanni Alfieri, iscritto insieme a Davide Ciamarra.

Nel torneo femminile sarà presente anche la coppia della Masterball Academy composta da Ludovica Panfili e Sofia Occhipinti.

La tappa di Marina di Modica è organizzata da Isoci con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica.