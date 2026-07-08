Il gruppo consiliare IdeAzione esprime sostegno al percorso avviato dall’amministrazione comunale di Comiso sul tema della convivenza tra residenti e giovani, dopo l’assemblea pubblica promossa dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore alla Polizia municipale Dante Di Trapani. Al centro del confronto, la ricerca di un equilibrio tra il diritto dei cittadini alla tranquillità e la possibilità per i giovani di vivere gli spazi pubblici in modo responsabile.

In una nota, IdeAzione giudica positivamente il metodo scelto dall’amministrazione, basato sul dialogo con residenti, famiglie e ragazzi per affrontare le criticità legate alla vivibilità urbana e alla sicurezza. Secondo il gruppo consiliare, il confronto diretto rappresenta uno strumento utile per individuare soluzioni condivise senza contrapporre le diverse esigenze della comunità.

Tra i temi richiamati figura il rafforzamento della sicurezza attraverso una maggiore presenza sul territorio, il rispetto delle regole e un’attenzione costante alle situazioni considerate più delicate. Allo stesso tempo, il gruppo sottolinea la necessità di garantire ai giovani spazi adeguati per la socialità, favorendo una fruizione ordinata di piazze, parchi e luoghi di incontro.

Nel documento viene evidenziato anche il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione per giovani e famiglie e quello delle attività economiche, come bar, pizzerie e ristoranti, considerate parte integrante della vita cittadina e del tessuto sociale di Comiso.

IdeAzione conferma infine l’intenzione di sostenere il percorso avviato dall’amministrazione comunale, ribadendo che sicurezza, rispetto dei residenti e partecipazione dei giovani sono obiettivi da perseguire attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e cittadini.