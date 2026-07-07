Paolo Macca vestirà la maglia dell’Italia ai Campionati Europei Under 18 di pallavolo. Il centrale classe 2009 della Volley Modica NextGen è stato inserito dal commissario tecnico Vincenzo Fanizza tra i 14 giocatori convocati per la rassegna continentale, al via da oggi tra Porto San Giorgio e Cisterna di Latina.

La convocazione arriva al termine del percorso di preparazione svolto con la Nazionale, durante il quale il giovane siciliano ha preso parte a tutti gli stage previsti. Per Macca si tratta del riconoscimento di una stagione in cui si è messo in evidenza sia con la formazione di Serie C della Volley Modica NextGen, impegnata nei playoff per la promozione in Serie B, sia nei campionati giovanili Under 19 e Under 17, conclusi con la partecipazione alle finali nazionali.

Per il club modicano è un risultato che conferma il lavoro svolto nel settore giovanile. Il responsabile del vivaio, Giorgio Scavino, ha espresso soddisfazione per la chiamata in azzurro, sottolineando come il traguardo premi non solo il percorso di crescita dell’atleta, ma anche quello dello staff tecnico e dei compagni di squadra che lo hanno accompagnato durante la stagione.

Scavino ha rivolto un ringraziamento particolare all’allenatore Ciccio Italia, indicandolo come una figura determinante nella crescita sportiva e personale del centrale. Ha poi evidenziato come la presenza di Macca agli Europei rappresenti motivo di orgoglio per la società e per la città di Modica, ricordando che il giocatore sarà l’unico atleta siciliano nella selezione italiana impegnata nella competizione continentale.