All’Ospedale Guzzardi di Vittoria prende il via un progetto continuativo di clownterapia nei reparti di Pediatria e di Ginecologia e Ostetricia. L’iniziativa, avviata il 28 giugno, punta ad affiancare all’assistenza sanitaria un percorso di sostegno emotivo rivolto ai bambini ricoverati, alle donne, alle neomamme e alle loro famiglie.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani e VIP Italia ODV – Viviamo In Positivo, attraverso il coordinamento della referente provinciale di Ragusa, Natasha Cunsolo. I volontari clown, formati per operare in ambito ospedaliero, svolgono attività di ascolto, gioco e vicinanza, adattando il loro intervento alle condizioni dei pazienti e nel rispetto dei protocolli della struttura sanitaria.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è favorire un percorso di cura che tenga conto non solo dell’aspetto clinico, ma anche del benessere psicologico delle persone assistite. Per questo la presenza dei volontari si inserisce come supporto alle attività sanitarie, con l’intento di rendere meno gravoso il periodo di degenza.

Secondo la presidente dell’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani, Valentina Spata, il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e volontariato per promuovere la dignità della persona e l’umanizzazione delle cure. Natasha Cunsolo, referente provinciale di VIP Italia ODV, sottolinea invece come l’ingresso dei volontari nei reparti voglia offrire momenti di serenità e contribuire ad alleggerire il percorso ospedaliero di bambini, mamme e familiari.

L’iniziativa conferma la collaborazione tra le due organizzazioni sul fronte della promozione dei diritti umani e del volontariato all’interno delle strutture sanitarie, attraverso attività orientate al sostegno delle persone durante il ricovero.