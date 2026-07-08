L’Avimec Modica rinforza il reparto centrali con l’arrivo di Lorenzo Caciagli. La società modicana ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore emiliano, che farà parte della rosa a disposizione di coach Enzo Distefano nel prossimo campionato di Serie A3. Nato nel 2000, alto 197 centimetri e originario di Reggio Emilia, Caciagli arriva dalla Green Volley Galatone, formazione con cui nella scorsa stagione ha affrontato proprio il Modica da avversario, contribuendo al raggiungimento della salvezza in categoria.

Il centrale è cresciuto nel settore della Conad Reggio Emilia, club con cui ha maturato anche esperienze in Serie A2. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie della VV.F. Reggio Emilia in Serie C e dell’AMA San Martino in Serie B, prima del ritorno alla Conad. In Serie A3 ha giocato anche con la Stadium Pallavolo Mirandola.

L’innesto di Caciagli rappresenta un ulteriore tassello nel mercato dell’Avimec Modica, impegnata a definire il roster in vista della nuova stagione con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre protagoniste del girone Blu.

Nelle prime dichiarazioni da giocatore biancazzurro, Caciagli ha spiegato di aver accolto con entusiasmo la chiamata del tecnico Enzo Distefano e di essere pronto a mettersi al lavoro per gli obiettivi della squadra. Il centrale ha definito interessante il progetto del club, sottolineando il livello del gruppo a disposizione e la competitività crescente della Serie A3, manifestando fiducia nella società anche alla luce del percorso compiuto nella passata stagione.