L’Avimec Modica continua a definire l’organico in vista del campionato di Serie A3 2026/2027 e aggiunge un nuovo tassello di esperienza al reparto offensivo. La società biancoazzurra ha ufficializzato l’ingaggio dello schiacciatore Alessandro Graziani, atleta con un lungo percorso nei campionati nazionali e diverse stagioni disputate nella terza serie nazionale. L’arrivo del giocatore rappresenta un ulteriore passo nella costruzione del roster affidato al tecnico Enzo Distefano, impegnato a preparare una squadra competitiva per il prossimo torneo.

Classe 1991, originario di Genova e alto 193 centimetri, Graziani approda a Modica dopo l’ultima stagione trascorsa con l’EnergyTime Campobasso. La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Olympia Genova Voltri, prima di maturare esperienza tra Serie B1 e B2 con diverse società, tra cui Igo Genova Volley, Plastipol Ovada, Albisola Pallavolo, Pallavolo Genova, Volley Fossano, Pallavolo Alba e Gibam Fano.

Il debutto nei campionati di Serie A è arrivato con l’Emma Villas Siena in A2. Negli ultimi otto anni il suo percorso è proseguito stabilmente in Serie A3, vestendo le maglie di Gestioni & Soluzioni Sabaudia, SA.MA Portomaggiore, Da Rold Logistics Belluno, Negrini CTE Acqui Terme, Sarlux Sarroch e, più recentemente, EnergyTime Campobasso.

L’esperienza maturata nella categoria è uno degli aspetti sui quali punta la società modicana, che nelle ultime settimane sta completando progressivamente l’organico in vista dell’inizio della preparazione estiva.

Nelle prime dichiarazioni da giocatore biancoazzurro, Graziani ha spiegato di aver scelto il progetto dopo il confronto con l’allenatore. «Sono onorato di entrare a far parte di questo progetto», ha dichiarato, sottolineando di voler mettere la propria esperienza al servizio della squadra e dei compagni più giovani durante una stagione che prevede un campionato particolarmente equilibrato.

Lo schiacciatore ha inoltre evidenziato come il livello del girone Blu della Serie A3 si annunci elevato, con numerose squadre rafforzate sul mercato. Per questo motivo ritiene fondamentale mantenere continuità di rendimento durante tutto il campionato.

Tra gli obiettivi personali figura anche quello di instaurare un rapporto con l’ambiente modicano e con il pubblico del PalaRizza. Graziani si è detto fiducioso nel lavoro svolto dalla società sul mercato e ha espresso l’auspicio che risultati positivi possano contribuire ad avvicinare sempre più tifosi alla pallavolo cittadina.