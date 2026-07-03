Tra aprile e giugno a Ragusa sono stati elevati 74 verbali e sei persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria nell’ambito dei controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti. È il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale, con il supporto dell’Ufficio Ambiente, attraverso un sistema di verifiche che ha previsto telecamere, fototrappole, appostamenti e accertamenti mirati per contrastare uno dei fenomeni più diffusi sul territorio.

L’attività di controllo rappresenta uno degli strumenti scelti dall’amministrazione comunale per limitare gli episodi di abbandono dei rifiuti e tutelare il decoro urbano. Parallelamente, il Comune ha annunciato che nelle prossime settimane entrerà in vigore il nuovo capitolato del servizio di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’organizzazione del servizio.

Secondo il sindaco Peppe Cassì, la lotta contro questi comportamenti viene portata avanti in modo continuativo, sia attraverso il potenziamento del sistema di raccolta sia con i controlli sul territorio. Il primo cittadino ha inoltre richiamato il contributo della maggioranza dei cittadini che rispettano le regole, sottolineando come segnalazioni, raccolta differenziata corretta e uso appropriato dei cestini pubblici rappresentino un supporto concreto per mantenere la città più pulita.

Anche l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri ha confermato che i controlli proseguiranno. «C’è tanto da fare ma non ci fermeremo», ha dichiarato, aggiungendo che continueranno a essere utilizzati tutti gli strumenti disponibili, comprese le foto-trappole, per contrastare l’abbandono dei rifiuti. L’assessore ha inoltre espresso un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto sul territorio.

Il dato delle 74 sanzioni amministrative e delle sei persone deferite fotografa l’attività svolta nel trimestre, mentre l’amministrazione conferma l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno attraverso controlli costanti e iniziative volte a favorire il rispetto delle norme ambientali.