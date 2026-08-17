Nek sarà in concerto venerdì 21 agosto 2026 a Marina di Modica per l’ultimo dei grandi live di «In Teatro Aperto», la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi. Il cantautore salirà sul palco dell’Auditorium Mediterraneo «Nannino Ragusa» alle 21.45 con «Nek Hits Live», uno spettacolo già sold out dedicato a oltre trent’anni di carriera.

Il concerto arriverà in Sicilia nella formula del Power Trio, con Nek alla voce e al basso, Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Una formazione essenziale che accompagnerà il pubblico attraverso alcuni dei brani più conosciuti dell’artista.

In scaletta sono annunciati successi come «Laura non c’è», «Lascia che io sia», «Uno di questi giorni» e «Ci sei tu», oltre all’interpretazione di «Se telefonando». Il tour ha già fatto tappa in Italia, Canada, Stati Uniti ed Europa prima dell’appuntamento di Marina di Modica.

«Nek porta sul palco di Marina di Modica trent’anni di canzoni che il pubblico conosce e ama profondamente – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – I suoi concerti diventano ogni volta un grande momento di condivisione, in cui ogni brano si trasforma in un coro. Siamo felici di accoglierlo nella nostra stagione con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone».

Nek ha pubblicato 18 album in studio e venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Negli ultimi anni è stato anche conduttore televisivo di programmi come «Dalla Strada al Palco», «The Voice Senior», «The Voice Kids» e «The Voice Generations». Nel 2025 ha inoltre ripubblicato la sua discografia in vinile cristallo e pubblicato «NEK HITS LIVE», album registrato durante il tour.

La rassegna «In Teatro Aperto» proseguirà con gli appuntamenti dedicati al teatro amatoriale all’Atrio Comunale di Modica. Sabato 22 agosto, alle 21, la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, diretta da Vito Cultrera, porterà in scena «Fumo negli occhi» di Faele e Romano.

Il calendario continuerà venerdì 28 agosto, alle 21, con «Annata ricca massaru cuntentu» di Nino Martoglio, proposta dalla Compagnia Ciuri ri Maj. La chiusura del ciclo è prevista per domenica 6 settembre, alle 21, quando la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, porterà sul palco «I Commedianti: uomini devoti e donne pie» di Pippo Spampinato.