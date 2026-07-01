L’Avimec Modica aggiunge esperienza e fisicità al proprio organico in vista della prossima stagione di Serie A3. Il club ha ufficializzato l’ingaggio dello schiacciatore Rocco Panciocco, romano, classe 1999, che arriva dopo l’ultima esperienza con la Viridex Sabaudia. L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della squadra affidata a coach Enzo Distefano, con l’obiettivo di affrontare il campionato con un roster competitivo.

Alto 200 centimetri, Panciocco porta a Modica un percorso maturato tra Serie A2 e A3. Dopo la formazione nel settore giovanile del Santa Monica, il giocatore ha collezionato esperienze in diverse piazze del volley nazionale, vestendo le maglie di Club Italia Roma, Tuscania, Materdomini Castellana, Emma Villas Aubay Siena, Cave del Sole Lagonegro, Consar Ravenna, Abba Pineto e della Rinascita Lagonegro in Serie A3, prima dell’ultima stagione disputata con la Viridex Sabaudia.

Il suo arrivo offre al tecnico una soluzione in più nel reparto offensivo, grazie a un profilo che conosce bene i campionati nazionali e che può garantire profondità alla rosa. L’esperienza accumulata nelle ultime stagioni rappresenta uno degli elementi su cui la società punta per aumentare il livello tecnico della squadra.

Nelle prime dichiarazioni da giocatore biancazzurro, Panciocco ha spiegato di aver scelto Modica con convinzione: «Sono molto contento di entrare a far parte di una realtà come quella dell’Avimec Modica. Arrivo con grande entusiasmo e con tanta voglia di mettermi in gioco».

Lo schiacciatore ha poi aggiunto che il suo obiettivo sarà contribuire quotidianamente alla crescita del gruppo: «Darò il massimo ogni giorno in palestra per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e continuare a crescere sia a livello personale che di squadra».

Un pensiero è stato rivolto anche ai sostenitori biancazzurri. «Sono certo che con il lavoro, l’impegno e la giusta determinazione si possano raggiungere obiettivi importanti, soprattutto avendo dalla nostra una tifoseria vivace come quella di Modica. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e vivere l’atmosfera del PalaRizza», ha concluso il nuovo schiacciatore.

Con questo innesto, l’Avimec Modica prosegue il lavoro di definizione del roster in vista dell’avvio della nuova stagione, puntando su un atleta che conosce già il livello dei principali campionati nazionali e che potrà mettere a disposizione della squadra esperienza e continuità.