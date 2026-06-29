L’Avimec Modica riparte da una delle sue certezze. La società ha ufficializzato la riconferma del libero Vincenzo Nastasi, che vestirà ancora la maglia biancoazzurra nel campionato di Serie A3 2026/2027. Per il giocatore sarà l’ottava stagione consecutiva con il club, un percorso che lo rende uno dei protagonisti più longevi dell’organico e uno dei riferimenti del gruppo guidato da Enzo Distefano, confermato in panchina per il quarto anno di fila.

La permanenza di Nastasi rappresenta la prima riconferma ufficiale annunciata dalla società dopo le operazioni di mercato che hanno portato a Modica il palleggiatore Jacopo Biffi e lo schiacciatore tedesco Jannis Hopt. Il club prosegue così la costruzione della rosa mantenendo una figura che negli anni ha garantito continuità ed esperienza.

Arrivato diverse stagioni fa, il libero è diventato uno dei giocatori più rappresentativi della formazione modicana. Oltre al contributo tecnico in seconda linea, nel tempo ha assunto un ruolo di riferimento anche all’interno dello spogliatoio, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nelle precedenti stagioni.

Nelle dichiarazioni diffuse dal club, Nastasi ha espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando il legame costruito con la società. «Sono molto contento di essere stato riconfermato per l’ottava stagione consecutiva perché Avimec Volley Modica e Vincenzo Nastasi è diventato ormai un sodalizio. Sono orgoglioso di restare ancora a Modica perché una riconferma non è mai banale».

Il libero ha spiegato di considerare il rinnovo come uno stimolo a continuare a dare il proprio contributo alla squadra: «Ogni anno cerco di dare il massimo per questa società, per questi colori e per la squadra, in maniera da poter contribuire a raggiungere ogni anno il nostro obiettivo».

Guardando alla prossima stagione, Nastasi ha evidenziato anche le ambizioni del club, che ha già iniziato a rinforzare il roster con nuovi innesti. «Quello che più mi ha reso felice di questa riconferma sono gli obiettivi che ogni stagione diventano sempre più importanti. La società ha investito facendo arrivare nuovi giocatori per cercare di fare ancora meglio in un campionato che diventa sempre più competitivo».

Con la conferma del libero, l’Avimec Modica aggiunge quindi un tassello di continuità alla squadra che affronterà il prossimo torneo di Serie A3, affiancando ai nuovi acquisti un elemento che conosce profondamente l’ambiente e il progetto tecnico della società.