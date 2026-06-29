Il concerto dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini ha richiamato ieri sera un pubblico numeroso in piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi, dove l’ensemble del teatro catanese ha proposto lo spettacolo sinfonico-corale Dai Beatles ai Queen. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco con il sostegno di enti istituzionali, ha trasformato il centro storico in un palcoscenico dedicato alla musica, confermando la capacità della città di ospitare appuntamenti culturali di rilievo.

Sul podio il maestro Valter Sivilotti, affiancato dal soprano Giuliana Di Stefano e dal maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina, che hanno guidato orchestra e coro in un repertorio costruito attorno alle celebri canzoni dei Beatles e dei Queen, reinterpretate in chiave sinfonica. Il concerto era a ingresso libero.

L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Chiaramonte Gulfi e dalla Pro Loco, con il sostegno della Regione Siciliana, della Provincia di Ragusa e dell’Assemblea Regionale Siciliana. La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, coinvolgendo anche il Consorzio dei Liberi Comuni e il Teatro Massimo Bellini di Catania.

Tra i protagonisti della serata anche il sovrintendente del teatro, Giovanni Cultrera, originario di Chiaramonte Gulfi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra musica sinfonica e repertorio pop-rock, proponendo un programma capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo.

Nel corso dell’evento è stato dedicato uno spazio agli studenti dell’Istituto “Serafino Amabile Guastella”, recentemente insigniti di una menzione speciale al Premio letterario “Salva la tua lingua locale”, ricevuta al Campidoglio per un progetto dedicato alla valorizzazione del dialetto chiaramontano. Il riconoscimento è stato consegnato dai rappresentanti della Pro Loco, che hanno voluto richiamare l’attenzione sul valore della tutela delle tradizioni linguistiche locali.

La serata si è conclusa con gli applausi del pubblico presente in piazza. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative estive organizzate a Chiaramonte Gulfi e conferma l’attenzione dell’amministrazione e delle realtà associative verso proposte culturali aperte alla cittadinanza e ai visitatori.