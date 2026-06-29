Una ragazza di 15 anni è morta nella notte dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro, frazione di Messina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 in via Circuito. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118, ma le ferite riportate si sono rivelate gravissime e il decesso è sopraggiunto durante il trasporto in ospedale. Lo scrive la gazzettadelsud.it



La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto l’impatto e ad accertare eventuali responsabilità.

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti, prestando le prime cure sul luogo dell’incidente. Le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito estremamente critiche. Nonostante i tentativi di salvarle la vita durante il trasferimento in ospedale, la giovane non è sopravvissuta alle lesioni riportate.

Anche il conducente della moto è rimasto ferito nello scontro. Per il ventenne è scattato l’arresto con l’ipotesi di omicidio stradale, provvedimento disposto nell’ambito delle indagini avviate subito dopo il tragico incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare ogni circostanza dell’accaduto.

La morte della quindicenne ha profondamente colpito la comunità di Torre Faro, dove il dramma si è consumato nella tarda serata. L’inchiesta prosegue e saranno gli accertamenti tecnici e gli esiti delle indagini a definire con precisione eventuali responsabilità, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.