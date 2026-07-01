Nei giorni scorsi Santa Croce Camerina ha ospitato un incontro tra l’amministrazione comunale e Italgas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale, dedicato alle tecnologie impiegate per il controllo della rete cittadina. Al centro del confronto, i sistemi digitali utilizzati per individuare tempestivamente eventuali dispersioni di gas e migliorare l’efficienza delle attività di manutenzione.

Il principale elemento presentato è stato Picarro Surveyor, la piattaforma utilizzata da Italgas per il monitoraggio delle reti di distribuzione. Il sistema è installato sui mezzi di servizio e consente di rilevare concentrazioni di gas nell’aria con una sensibilità molto superiore rispetto ai metodi tradizionali, grazie a misurazioni effettuate in parti per miliardo anziché in parti per milione.

L’obiettivo è individuare in modo più rapido e accurato eventuali anomalie, contribuendo a ridurre i tempi necessari per localizzare possibili dispersioni e pianificare gli interventi tecnici.

Tra le caratteristiche illustrate durante l’incontro figura anche la capacità del sistema di controllare porzioni estese di territorio senza seguire obbligatoriamente il tracciato delle condotte interrate. Questa modalità operativa permette di superare ostacoli presenti in superficie, come i veicoli parcheggiati, ampliando l’area sottoposta a verifica.

La tecnologia è inoltre progettata per distinguere metano ed etano, elemento che consente di identificare con maggiore precisione l’origine di eventuali dispersioni provenienti dalla rete del gas. L’elaborazione delle informazioni raccolte viene integrata con dati meteorologici, come direzione e intensità del vento, oltre alla geolocalizzazione delle rilevazioni, così da facilitare l’individuazione del punto da cui potrebbe originarsi una fuga di gas.

Nel corso dell’incontro è stata presentata anche Work On Site, l’applicazione sviluppata dalla Digital Factory di Italgas destinata alle imprese impegnate nei cantieri sulla rete di distribuzione. Lo strumento permette di effettuare controlli digitali durante le lavorazioni, condividere informazioni in tempo reale e velocizzare le verifiche di conformità, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione degli interventi.

Per l’amministrazione comunale l’introduzione di queste soluzioni rappresenta un supporto alle attività di controllo della rete. Il sindaco Peppe Dimartino ha ringraziato l’azienda per la presentazione delle tecnologie, sottolineando che il sistema consentirà “un monitoraggio accurato e una pronta rilevazione di eventuali anomalie”, evidenziando anche l’utilità dell’applicazione dedicata alle imprese che operano nei cantieri.

L’iniziativa rientra nelle attività di aggiornamento tecnologico applicate alla gestione delle infrastrutture di distribuzione del gas, con particolare attenzione agli strumenti digitali destinati ad aumentare il livello di controllo della rete e l’efficienza operativa.