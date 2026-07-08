È morto in ospedale a Vittoria, l’uomo di 50 anni che nella serata di ieri avrebbe aggredito l’anziana madre nella loro abitazione a Comiso, per poi lanciarsi da una finestra finendo in un cavedio interno dello stabile.

Dopo il ricovero, le condizioni dell’uomo si sono aggravate fino al decesso. La madre, 80 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con gravi lesioni. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che il cinquantenne, dopo aver picchiato la donna, si sia gettato dalla finestra credendola morta. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, l’uomo avrebbe sofferto di problemi psichici. Anche questo elemento è al centro degli approfondimenti investigativi, che dovranno chiarire le circostanze e il movente dell’aggressione.