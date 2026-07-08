A Ragusa proseguono i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine, un calendario che in questi giorni affianca alle celebrazioni religiose iniziative culturali e momenti di solidarietà, coinvolgendo parrocchie, associazioni e cittadini.

Tra gli appuntamenti più partecipati c’è stato il pellegrinaggio dell’Unitalsi della sottosezione di Ragusa, con l’accoglienza dei malati accompagnati dai volontari e la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono, cappellano dell’ospedale Giovanni Paolo II. La giornata si è conclusa in piazza Carmine con un’agape fraterna animata dai clown dottori dell’associazione “Ci Ridiamo Su”.

La serata dedicata alla solennità della Dedicazione della chiesa ha segnato anche l’inizio della novena alla Madonna del Carmine. Dopo il Rosario e la messa celebrata da don Corrado Garozzo insieme alle comunità parrocchiali del Santissimo Salvatore e dell’Angelo Custode, spazio a un momento di approfondimento storico con la conferenza del professor Giorgio Flaccavento, organizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario della presenza dei Carmelitani Scalzi a Ragusa. Al centro dell’incontro, la rinascita spirituale della città e la figura di suor Giovanna della Croce.

La parte culturale della manifestazione è proseguita con la proiezione del documentario “Il volo di Icaro”, dedicato allo scultore Carmelo Cappello. L’opera è stata presentata da Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa, insieme agli autori Vincenzo Cascone e Andrea Guastella.

Secondo il priore del santuario, padre Gianni Iacono, questi giorni rappresentano un’occasione per rafforzare il senso di comunità attraverso la fede, la cultura e la condivisione, elementi che caratterizzano il programma predisposto per la ricorrenza.

Le iniziative proseguiranno oggi, mercoledì 8 luglio, con il Rosario e la novena alle 18, seguiti dalla messa delle 18.30 presieduta da don Giovanni Filesi con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pier Giuliano Eymard. Alle 21 è previsto “Agorà”, recital teatrale e musicale dedicato ai racconti e ai canti della tradizione ragusana, interpretato da Giosè e Fernando Chessari con Carmela Cascone e Gianfranco Chessari.

Domani, giovedì 9 luglio, il programma riprenderà con Rosario e novena alle 18 e la celebrazione eucaristica delle 18.30 presieduta da don Antonio Cascone insieme alla comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo. In serata, alle 21, la compagnia Teatro in Famiglia porterà in scena la commedia in due atti “Una scelta per la vita”, ultimo appuntamento del cartellone culturale previsto per la giornata.