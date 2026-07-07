Momenti di forte tensione a Comiso, dove un uomo avrebbe aggredito la madre anziana e, subito dopo, avrebbe tentato un gesto estremo credendo di averla uccisa. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in gravi condizioni. L’uomo sarebbe il più grave e, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai due feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le circostanze dell’aggressione da parte dell’uomo, pare con problemi psichiatrici, sono ancora al vaglio degli investigatori. L’episodio resta quindi in fase di accertamento. Saranno gli approfondimenti della Polizia a chiarire cosa sia accaduto e a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.