Un incendio sviluppatosi nelle ultime ore lungo la strada statale 514, in contrada Dicchiara, nel territorio di Chiaramonte Gulfi, ha richiesto un intervento di emergenza per evitare che le fiamme si propagassero verso la carreggiata e le aree rurali circostanti.

Secondo le informazioni disponibili, il rogo è stato alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, rendendo particolarmente delicata la gestione dell’emergenza. Sul posto è intervenuto il Gruppo Alfa della Protezione civile della Regione Siciliana, operativo a Chiaramonte Gulfi, che ha raggiunto rapidamente l’area interessata dall’incendio.

Le operazioni si sono concentrate sul contenimento del fronte del fuoco e sulla messa in sicurezza della zona. Le fiamme si erano sviluppate a ridosso della statale, causando disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

L’intervento ha consentito di circoscrivere l’incendio, limitando il rischio che il rogo si estendesse ulteriormente sia verso la sede stradale sia verso i terreni vicini.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale della Protezione civile ha proseguito il monitoraggio dell’area per diverse ore, verificando l’eventuale presenza di nuovi focolai e garantendo le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

Le informazioni disponibili non riportano danni a persone né indicazioni sulle cause che hanno originato l’incendio, che al momento non risultano confermate.