Un uomo di 36 anni, originario di Vittoria ma residente in Brianza, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, al termine delle indagini su un’aggressione avvenuta all’interno di una discoteca del litorale ibleo.

L’episodio risale a un intervento notturno richiesto al 112 dopo una lite scoppiata nel locale per motivi ritenuti futili. All’arrivo delle pattuglie, i militari hanno soccorso un giovane rimasto ferito al volto da un’arma da taglio, verosimilmente una lametta. La ferita ha interessato l’arcata sopraccigliare.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stato medicato e sottoposto a punti di sutura. I sanitari lo hanno poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Per risalire al presunto responsabile, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia all’interno sia all’esterno della discoteca. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione del 36enne, che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro la persona. La sua posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti previsto dalla legge.