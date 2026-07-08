Il degrado del parco giochi del quartiere Dente finisce al centro dello scontro politico a Modica. Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle denuncia lo stato di abbandono dell’area verde, indicata come l’unico spazio di ritrovo per bambini e famiglie della zona, e chiede al Comune un intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza.

Secondo quanto riferisce il M5S, il giardinetto presenta altalene circondate da rifiuti, erba alta e condizioni di scarsa manutenzione. Il movimento sostiene che il ritardo negli interventi di pulizia e scerbatura stia aggravando il degrado del quartiere e possa rappresentare un problema anche sotto il profilo della sicurezza.

Per il coordinatore del Movimento 5 Stelle di Modica, Piero Bellaera, la situazione sarebbe una delle conseguenze delle difficoltà economico-finanziarie dell’ente. «Questo è il prezzo amaro che una città è costretta a pagare dopo un dissesto finanziario causato da anni di gestioni allegre», afferma, sostenendo che a subirne gli effetti siano soprattutto i residenti e i bambini, privati di uno spazio sicuro in cui giocare.

Il gruppo pentastellato sollecita quindi l’amministrazione comunale a intervenire con la bonifica del parco giochi, la scerbatura e la messa in sicurezza dell’area, sostenendo che il dissesto finanziario non possa giustificare il protrarsi dell’abbandono dei quartieri.

Al momento, nel materiale disponibile, non è riportata una replica dell’amministrazione comunale alle contestazioni sollevate dal Movimento 5 Stelle.