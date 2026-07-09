La musica di Ornella Vanoni sarà protagonista della nuova serata di “Le Grazie del Jazz”, in programma venerdì 17 luglio, dalle 19, nella tenuta di Casa Grazia, a Gela. L’appuntamento unirà un concerto dedicato alla grande cantautrice italiana a una degustazione di vini e a un percorso immerso nel paesaggio della Riserva Naturale del Lago Biviere.

Il progetto rende omaggio a uno dei capitoli più celebri della musica d’autore italiana, ripercorrendo i brani dell’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria, pubblicato nel 1976 da Ornella Vanoni insieme a Vinícius de Moraes e Toquinho, con i testi di Sergio Bardotti. Il repertorio comprenderà canzoni come L’appuntamento, Senza paura e Senza fine.

A interpretare il concerto sarà la cantante Loredana Melodia, vincitrice nel 2005 del concorso di canto e improvvisazione jazz dell’Arts Symposia di Spoleto diretto da Michele Hendricks con il Renato Chicco Trio. Sul palco sarà affiancata da Joe Pisto alla chitarra e voce, Alessandro Lo Chiano alla tromba e al filicorno e Ninni Simonelli alle percussioni.

La serata prevede anche un momento dedicato all’enogastronomia. La famiglia Brunetti aprirà la tenuta ai visitatori con una degustazione di vini dell’azienda accompagnata da stuzzichini, mentre il tramonto sui vigneti e sul Lago Biviere farà da cornice all’evento.

Per Maria Grazia Di Francesco Brunetti, amministratrice dell’azienda e componente dell’associazione Donne del Vino Sicilia, l’iniziativa nasce dall’idea di valorizzare insieme vino, musica e paesaggio, elementi che rappresentano l’identità della cantina e del territorio.