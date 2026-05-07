Casa Grazia, azienda agricola di Gela della famiglia Brunetti, è protagonista di un lungo weekend di appuntamenti dal 9 all’11 maggio 2026: un evento a Catania il 9 maggio, la cantina aperta a Gela il 10 e la partecipazione alla fiera TUTTOFOOD di Milano dall’11 al 14 maggio. Il calendario coinvolge vini e oli biologici prodotti nell’area della Riserva naturale del Lago Biviere.

Casa Grazia a Catania: il Sabato del Vignaiolo in piazza Scammacca

Il primo appuntamento è il 9 maggio a Catania, in piazza Scammacca, dove Casa Grazia parteciperà al “Sabato del Vignaiolo” organizzato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) nell’ambito del suo tour nazionale. Le degustazioni sono previste a partire dalle ore 17:00.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, si tratta della prima volta che la FIVI porta il proprio format in uno spazio urbano, con l’obiettivo di favorire il dialogo diretto tra produttori e cittadini. «Partecipare al Sabato del Vignaiolo significa condividere la nostra identità e il nostro legame con il territorio» ha dichiarato Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia.

Domenica in cantina a Gela: “Vini Le Sunday” il 10 maggio

Il 10 maggio, dalle ore 11:00, Casa Grazia apre la cantina a Gela per “Vini Le Sunday”, una giornata con degustazioni di vino e olio, visite ai vigneti e barbecue. L’accompagnamento musicale è affidato a RRO’ Music — djset su vinili in formato retrò — e al dj set di Simone Ascia.

L’accesso è su prenotazione, ai numeri 349 757 6514 e 346 574 7648.

L’iniziativa punta a valorizzare la dimensione conviviale legata alla produzione locale. Come ha sottolineato Martina Casciana Brunetti, sommelier e hospitality manager dell’azienda, «ritrovare il piacere autentico dello stare insieme è uno di quei valori che rischiamo di perdere soffocati dal ritmo frenetico delle nostre giornate».

TUTTOFOOD Milano 2026: vini e oli bio della provincia di Caltanissetta al B2B internazionale

Dall’11 al 14 maggio, Casa Grazia sarà presente a TUTTOFOOD Milano 2026, fiera agroalimentare B2B di rilevanza europea. L’azienda parteciperà con la propria gamma completa di vini e oli: con l’olio allo stand del Consorzio IGP Sicilia, con i vini alla collettiva della Regione Sicilia.

La partecipazione a Milano — confermata da Emilio Brunetti, terza generazione della famiglia — risponde a una strategia di posizionamento sui mercati internazionali e di contatto con distributori, buyer e operatori della grande distribuzione e del canale horeca. L’azienda prevede anche momenti di degustazione rivolti ai visitatori della fiera.

Chi non potrà essere presente agli appuntamenti fuori provincia potrà comunque seguire le attività di Casa Grazia a partire da domenica 10 maggio direttamente nella cantina gelese, nel contesto agricolo della Riserva del Lago Biviere.