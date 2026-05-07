A Vittoria cresce la tensione sulla gestione dei rifiuti urbani dopo i disagi registrati negli ultimi giorni in diversi quartieri della città. Sacchetti accumulati lungo le strade, aumento degli abbandoni incontrollati e difficoltà nella raccolta differenziata sono al centro del confronto politico che coinvolge Palazzo Iacono e il servizio di igiene ambientale.

La vicenda si è riaccesa dopo l’invito rivolto ai cittadini dall’assessore comunale competente, Cesare Campailla, a collaborare con il corretto conferimento dei rifiuti. Una posizione contestata dal consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che attribuisce all’amministrazione comunale la responsabilità delle criticità emerse nella gestione del servizio.

Secondo quanto riferito dal consigliere, il tema sarebbe stato più volte affrontato in Consiglio comunale negli ultimi anni senza che fossero adottati interventi strutturali. Tra le questioni segnalate figurano l’assenza di controlli sul conferimento dell’indifferenziato, la mancanza di campagne informative rivolte ai cittadini e le difficoltà nella gestione della raccolta porta a porta.

Scuderi sostiene inoltre che il Comune di Vittoria abbia accumulato costi elevati legati allo smaltimento dell’indifferenziato, parlando di debiti fuori bilancio che, secondo quanto dichiarato, oscillerebbero tra 400 e 500 mila euro all’anno. Il consigliere collega tali spese all’aumento dei conferimenti non differenziati e alla riduzione delle percentuali di raccolta differenziata registrate negli ultimi anni.

Criticità anche nei conferimenti verso gli impianti

Nel suo intervento, il consigliere comunale richiama anche le difficoltà nei conferimenti agli impianti gestiti dalla SRR Ragusa. Secondo quanto dichiarato, i mezzi provenienti da Vittoria avrebbero incontrato limitazioni nello scarico a causa dell’elevata quantità di rifiuti indifferenziati trasportati.

Il timore espresso riguarda possibili conseguenze sul territorio, comprese nuove situazioni di degrado ambientale e l’aumento degli incendi di rifiuti nelle aree periferiche. Un fenomeno che negli anni scorsi aveva interessato diverse zone della città e delle contrade rurali del territorio vittoriese.

Scuderi ha inoltre ricordato che, durante precedenti amministrazioni e nella fase commissariale, la città aveva raggiunto percentuali elevate di raccolta differenziata. Per il consigliere, la situazione attuale richiede interventi urgenti sul piano organizzativo e controlli più incisivi sul servizio.