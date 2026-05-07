L’overthinking notturno — il pensiero eccessivo e ripetitivo che si attiva nel momento in cui ci si corica — è uno dei principali ostacoli a un sonno ristoratore, secondo diversi studi sul comportamento cognitivo e sulla psicologia dell’ansia. Non si tratta di “pensare tanto”: è un meccanismo in cui i pensieri si agganciano uno all’altro generando un loop difficile da interrompere, con ricadute documentate sulla salute mentale e sulla funzionalità diurna.

La condizione si manifesta in due forme principali: difficoltà ad addormentarsi per via di pensieri insistenti nelle fasi che precedono il sonno, oppure risvegli notturni frequenti che compromettono la qualità del riposo e causano stanchezza, irritabilità e riduzione della capacità di concentrazione durante la giornata.

Overthinking notturno: perché il cervello si attiva di notte

Quando ci si corica, gli stimoli esterni si riducono drasticamente. Il cervello, privo di distrazioni, attiva quella che i ricercatori descrivono come una modalità diproblem solving automatico: ripassare situazioni irrisolte, anticipare scenari futuri, rimuginare su interazioni passate. Di giorno questo flusso è attenuato da impegni e input sensoriali. Di notte diventa predominante.

Il problema si amplifica quando il rimuginio sostituisce la ricerca di soluzioni: i medesimi pensieri vengono elaborati in loop, senza arrivare a una conclusione. Studi sull’ansia indicano che questo schema è associato alla tendenza a focalizzarsi su errori pregressi o scenari catastrofici futuri. Il risultato fisiologico è uno stato di allerta prolungato — battito cardiaco accelerato, respirazione superficiale — che rende l’addormentamento difficile e il sonno frammentato.

Tra i fattori che, secondo gli esperti del sonno, amplificano il fenomeno: l’uso prolungato di smartphone o PC nelle ore serali (la luce blu interferirebbe con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia), l’assunzione di caffeina nel tardo pomeriggio, orari di sonno irregolari e periodi di stress intenso — lavorativo, relazionale o finanziario.

Strategie concrete contro l’overthinking notturno: dalla CBT al “parcheggio pensieri”

Diverse tecniche validate in ambito clinico possono ridurre l’overthinking notturno già nel breve periodo. La terapia cognitivo-comportamentale (CBT), indicata dalle linee guida internazionali per i disturbi del sonno e dell’ansia, aiuta a identificare e modificare i pattern di pensiero disfunzionali. Per i casi lievi o moderati, i professionisti suggeriscono anche approcci comportamentali da praticare in autonomia.

Uno dei più citati è il cosiddetto “parcheggio pensieri“: 10-15 minuti prima di andare a letto si annotano su un quaderno le preoccupazioni e i compiti del giorno successivo, senza l’obiettivo di risolverli, ma solo per “scaricarli” dalla memoria attiva. Alcuni terapeuti lo impiegano come tecnica accessoria alla CBT per ridurre il rimuginio serale.

Sul piano degli esercizi mentali da praticare nel letto, gli specialisti indicano alternative alla soppressione diretta del pensiero — che, paradossalmente, ne aumenta la frequenza. Tra le tecniche: visualizzare mentalmente in dettaglio una scena neutra e familiare, eseguire un conteggio strutturato (ad esempio all’indietro di 7 in 7 da 100), o praticare una breve attenzione al respiro senza giudizio, sulla falsariga delle tecniche di mindfulness. Alcune ricerche sul tema mostrano che anche 3-5 minuti di attenzione consapevole al respiro possono ridurre il rimuginio nel tempo.

Sul fronte delle abitudini serali, gli esperti del sonno raccomandano di stabilire una transizione graduale prima di coricarsi: 20-30 minuti di attività a bassa stimolazione (lettura su carta, stretching dolce, musica a basso volume) per segnalare al cervello la chiusura della giornata. L’ambiente di riposo — oscurità, temperatura leggermente più bassa rispetto al giorno, riduzione delle fonti sonore — è un fattore spesso sottovalutato.

Nei casi in cui l’overthinking notturno persiste da mesi, compromette le attività quotidiane o si associa a calo del tono dell’umore, il medico di medicina generale o uno psicologo possono valutare un percorso terapeutico strutturato. Per approfondire le indicazioni ufficiali sulla salute mentale e il sonno si può consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero della Salute.