La devozione mariana anima il centro ibleo con un programma ricco: celebrazioni eucaristiche, la Sittina dialettale e la Fiera del dolce per la Festa della Mamma. Dal 8 maggio, Comiso entra nel vivo del Solenne Settenario in onore di Maria Santissima Addolorata, sette giorni di celebrazioni religiose e momenti di cultura popolare che culmineranno con la Festa del 15 maggio. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia di San Biagio, intreccia liturgia, musica e tradizioni locali in un percorso che coinvolge l’intera comunità del centro ragusano.

Il programma del Settenario: messe, rosario e la Sittina

Ogni sera, dalle 18.30, è previsto il Santo Rosario con la Coroncina del mese di maggio, seguito alle 19 dalla Celebrazione Eucaristica. Al termine di ogni messa, momento atteso dai fedeli è l’esecuzione della Sittina, il canto dialettale delle sette spade della Vergine composto dal maestro Filippo Messineo su testo del padre gesuita Arcangelo Cordaro. Il brano sarà interpretato da Alessandro Cassibba, Salvino Vicino, Domenico Giarraffa, Gabriel Frisa e Giuseppe Mandrà, con il maestro Claudio Palacino all’organo.

La giornata inaugurale dell’8 maggio è dedicata a Maria Madre della Chiesa: alle 12 è prevista la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, mentre la messa serale sarà presieduta da don Gino Ravalli e animata dal Gruppo di Preghiera San Pio. In chiusura, l’accensione delle luminarie artistiche della Novarlux Luminarie di Novara di Sicilia segnerà visivamente l’avvio dei festeggiamenti per le strade di Comiso.

Il giorno successivo, sabato 9, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Fabio Stracquadaini, parroco della chiesa madre Santa Maria delle Stelle. Il Settenario sarà animato dall’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e dalla Confraternita Maria Santissima Addolorata.

l programma del Settenario: messe, rosario e la Sittina

Ogni sera, dalle 18.30, è previsto il Santo Rosario con la Coroncina del mese di maggio, seguito alle 19 dalla Celebrazione Eucaristica. Al termine di ogni messa, momento atteso dai fedeli è l’esecuzione della Sittina, il canto dialettale delle sette spade della Vergine composto dal maestro Filippo Messineo su testo del padre gesuita Arcangelo Cordaro. Il brano sarà interpretato da Alessandro Cassibba, Salvino Vicino, Domenico Giarraffa, Gabriel Frisa e Giuseppe Mandrà, con il maestro Claudio Palacino all’organo.

La giornata inaugurale dell’8 maggio è dedicata a Maria Madre della Chiesa: alle 12 è prevista la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, mentre la messa serale sarà presieduta da don Gino Ravalli e animata dal Gruppo di Preghiera San Pio. In chiusura, l’accensione delle luminarie artistiche della Novarlux Luminarie di Novara di Sicilia segnerà visivamente l’avvio dei festeggiamenti per le strade di Comiso.

Il giorno successivo, sabato 9, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Fabio Stracquadaini, parroco della chiesa madre Santa Maria delle Stelle. Il Settenario sarà animato dall’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e dalla Confraternita Maria Santissima Addolorata.

Domenica 10 maggio: la Festa della Mamma e la tradizionale Cena gastronomica

La giornata più articolata è quella della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, che a Comiso si sovrappone alle tradizioni religiose in un programma che inizia alle 9 con la messa nella chiesa di San Biagio.

Alle 9.30, il corpo bandistico Kasmeneo accompagnerà il corteo per la raccolta dei doni destinati alla tradizionale Cena gastronomica. Alle 10.30 aprirà la Fiera del dolce, mentre alle 12, dalla scalinata di San Biagio, i bambini dell’Inno si uniranno al corteo dei carretti siciliani fino a Piazza Fonte Diana, dove avverrà la benedizione dei doni offerti per la cena.

Nel pomeriggio, alle 18, prenderà il via la Cena gastronomica. La messa delle 19 sarà presieduta nuovamente da don Fabio Stracquadaini con la benedizione delle mamme, e il Settenario sarà animato dalle mamme dell’Azione Cattolica parrocchiale. Durante la serata è prevista la premiazione della IV edizione del Premio Maria Russo, riconoscimento assegnato al tavolo più bello e più ricco imbandito in occasione della raccolta dei doni. Le celebrazioni proseguiranno sino al 15 maggio, giorno della Festa, con un programma che verrà reso noto nei prossimi giorni.