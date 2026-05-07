Ragusa si prepara a ospitare un fine settimana dedicato alle produzioni casearie locali, con una serie di attività gratuite che animeranno il centro storico dall’8 al 10 maggio.

Il programma prevede degustazioni guidate, laboratori del gusto e percorsi creativi rivolti anche ai più piccoli, distribuiti tra piazza San Giovanni, i locali aderenti all’iniziativa e gli spazi del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”. Le attività sono a numero chiuso e richiedono prenotazione.

L’evento rientra nel calendario di “Ragusa Città del Formaggio 2026”, progetto promosso da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa con il supporto del Comune di Ragusa, della Camera di Commercio e del Libero Consorzio Comunale. Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è valorizzare le eccellenze casearie del territorio e avvicinare il pubblico alle produzioni locali attraverso esperienze dirette.

Laboratori, degustazioni e attività per bambini

Durante le tre giornate sono previste sessioni tematiche dedicate ai formaggi del territorio, incontri con esperti del settore e momenti di approfondimento sulle tradizioni gastronomiche iblee. Nei vari punti del centro storico saranno inoltre organizzati laboratori culinari, percorsi sensoriali e attività didattiche pensate per bambini e ragazzi, con particolare attenzione alla biodiversità e ai processi di produzione del cibo.

Il programma include anche dimostrazioni dal vivo e iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di trasformare il cuore di Ragusa in un grande laboratorio diffuso. Le informazioni aggiornate e il calendario completo delle attività sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sui canali social dedicati.