La Polizia di Stato ha eseguito a Vittoria un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 44 anni, residente in città, condannato con sentenza definitiva per maltrattamenti in famiglia.
Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, attraverso l’Ufficio Esecuzioni Penali, e dispone l’espiazione di una pena di due anni di reclusione in regime di detenzione.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno rintracciato il destinatario dell’ordine e hanno dato esecuzione al provvedimento, accompagnandolo nella Casa circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le informazioni diffuse non riportano ulteriori dettagli sui fatti che hanno portato alla condanna né sul periodo in cui sono stati commessi gli episodi di maltrattamenti.