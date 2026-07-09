È decollato il primo volo diretto tra Comiso e Katowice, inaugurando un nuovo collegamento tra la Sicilia sud-orientale e la Polonia. La rotta, operata da Wizz Air, sarà servita con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, e rappresenta il primo collegamento della compagnia aerea tra l’aeroporto “Pio La Torre” e la città polacca.

Il nuovo servizio amplia l’offerta dello scalo ragusano, che già dispone dei voli per Tirana con due collegamenti settimanali. Per i passeggeri siciliani si apre così un accesso diretto alla regione della Slesia e all’area di Cracovia, mentre il territorio ibleo punta ad attrarre nuovi flussi turistici provenienti dalla Polonia.

L’attivazione della rotta rientra nel piano di espansione di Wizz Air negli aeroporti gestiti da SAC, la società che amministra gli scali di Catania e Comiso. Con il nuovo collegamento la compagnia raggiunge quota 25 rotte operate dai due aeroporti siciliani verso 13 Paesi. La flotta basata a Catania conta attualmente tre aeromobili e, secondo quanto annunciato dalla compagnia, sarà rafforzata con l’arrivo di un Airbus A321neo previsto per dicembre.

L’espansione riguarda anche la capacità offerta. Per la stagione estiva 2026 Wizz Air prevede oltre 1,4 milioni di posti disponibili dagli aeroporti di Catania e Comiso, con un incremento del 40% rispetto all’estate 2025. Per lo scalo di Comiso la crescita annunciata è del 65%. Nell’intero 2026 i posti disponibili da e per i due aeroporti dovrebbero superare i 2,2 milioni, pari a un aumento del 34% rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati diffusi dalla compagnia, Wizz Air rappresenta oggi la seconda compagnia aerea per quota di mercato nel sistema aeroportuale gestito da SAC, con il 14,3% del traffico. Dal suo ingresso in Sicilia, nel 2009, ha trasportato oltre 10,5 milioni di passeggeri tra gli aeroporti di Catania e Comiso.

Per SAC, il nuovo collegamento rafforza il ruolo di Comiso nella rete dei collegamenti internazionali della Sicilia orientale. La presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno sottolineato come l’aumento delle destinazioni e della capacità disponibile rappresenti un’opportunità per il turismo, l’economia locale e la mobilità dei cittadini.