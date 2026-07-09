Un uomo di 29 anni, di origine tunisina, è stato arrestato a Ragusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che i Carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione quasi un chilogrammo di droga. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Ragusa Principale.

L’intervento è scattato al termine di alcuni servizi di osservazione nel centro storico del capoluogo ibleo. Secondo quanto riferito dall’Arma, i militari avevano notato la presenza di persone mai viste prima in città e alcuni movimenti ritenuti sospetti, elementi che hanno portato a concentrare l’attenzione su un’abitazione di via Colonnello Umberto Maddalena, dove dimorava il 29enne, indicato come irregolare sul territorio nazionale.

Durante la perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato la droga nascosta tra i mobili e il frigorifero. Il sequestro ha riguardato circa 250 grammi di cocaina, 700 grammi di hashish e pasticche di MDMA per un peso complessivo di 6 grammi. Secondo una stima degli investigatori, la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 20 mila euro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento davanti all’autorità giudiziaria e, allo stato, vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.