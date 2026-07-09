L’accumulo di rifiuti segnalato in piazza Monsignor Arezzi finisce al centro delle critiche di Ragusa in Movimento, che dopo un sopralluogo effettuato nella serata di ieri chiede un intervento più incisivo per ripristinare il decoro dell’area nel centro storico cittadino.
Secondo quanto riferito dall’associazione politico-culturale, i residenti avevano segnalato da tempo la presenza di numerosi sacchetti della spazzatura abbandonati nella piazza. La verifica sul posto avrebbe confermato una situazione definita di forte degrado, con un accumulo di rifiuti ritenuto incompatibile con l’immagine della città.
Per il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, l’episodio evidenzia la necessità di rafforzare i controlli sul territorio. «Quella che abbiamo visto è un’indecenza», afferma, sostenendo che il livello di degrado riscontrato richieda una presenza più costante da parte degli organi preposti alla vigilanza.
L’associazione osserva che il problema non può essere ricondotto esclusivamente ai comportamenti scorretti di chi abbandona i rifiuti. Pur richiamando il senso di responsabilità dei cittadini, ritiene che l’amministrazione debba garantire un presidio più efficace per prevenire situazioni analoghe e intervenire tempestivamente quando si verificano.
Tra le richieste avanzate figurano un piano di controlli più rigoroso e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti e tutelare il decoro urbano.
Al momento non risultano, nel materiale disponibile, riscontri o dichiarazioni da parte dell’amministrazione comunale in merito alla segnalazione.