Il Comune di Scicli punta ad accelerare l’esame delle pratiche edilizie e introduce, a partire dal 13 luglio 2026, la gestione esclusivamente telematica delle istanze presentate attraverso lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) e lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Parallelamente è stato pubblicato un avviso per selezionare professionisti qualificati ai quali affidare l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio.

L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre i tempi di definizione delle pratiche di sanatoria, rafforzando la capacità operativa del Settore Urbanistica e cercando di smaltire l’arretrato accumulato. I tecnici che entreranno nell’elenco potranno essere incaricati dell’istruttoria delle domande di condono presentate in base alla normativa vigente.

Dal 13 luglio cambieranno anche le modalità di presentazione delle pratiche edilizie e produttive. Tutte le istanze destinate al SUE e al SUAP dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato, con l’abbandono della gestione cartacea.

Il sindaco Mario Marino e l’assessore all’Urbanistica Enzo Giannone collegano le due iniziative al percorso di riorganizzazione degli uffici comunali. In una nota spiegano che il ricorso a professionisti esterni qualificati dovrebbe consentire di accelerare la definizione delle pratiche di condono, mentre la digitalizzazione delle procedure punta a semplificare l’iter amministrativo, aumentare la tracciabilità delle pratiche e ridurre i tempi di istruttoria per cittadini, professionisti e imprese.