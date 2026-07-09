Comiso si prepara a entrare nel vivo della festa di San Biagio, patrono della città. Tra venerdì 10 e sabato 11 luglio il programma delle celebrazioni concentra alcuni dei momenti più attesi, tra appuntamenti religiosi, tradizioni popolari e iniziative aperte alla cittadinanza.

La giornata di venerdì inizierà alle 19 con la celebrazione eucaristica nella chiesa dedicata al santo. Alle 20.30 seguirà la serata eucaristica organizzata dagli Adoratori della Cappella dell’Adorazione Perpetua, appuntamento che accompagnerà i fedeli verso la vigilia della festa.

Sabato sarà invece scandito fin dal mattino dal suono festoso delle campane, previsto alle 8, alle 12 e alle 18.30. Alle 8.30 è in programma la celebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio, dalle 17.30, il corpo bandistico “Kasmeneo” percorrerà le vie cittadine per il tradizionale giro musicale, affiancando la raccolta del frumento e del pane con i carretti siciliani, uno degli appuntamenti più rappresentativi della ricorrenza.

Tra i momenti centrali della vigilia ci sarà, alle 19.30, la svelata del simulacro di San Biagio, seguita dalla messa presieduta dal vicario foraneo don Girolamo Alessi. Alle 20.30 è prevista l’asta del pane e dell’uva benedetti, occasione durante la quale saranno ringraziati i panificatori e le aziende agricole di Comiso che hanno contribuito con le proprie offerte.

Le iniziative si concluderanno alle 21 in piazza Fonte Diana con una serata musicale animata dal Dj Paolo Manfrè e dal vocalist Francesco Adamo.

Nel messaggio rivolto alla comunità, l’arciprete don Fabio Stracquadaini ha invitato i fedeli a vivere la ricorrenza non soltanto come una tradizione cittadina, ma anche come un’occasione di crescita spirituale, richiamando i valori della solidarietà, dell’autenticità e dell’amore fraterno.