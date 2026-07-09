La Sicilia si prepara a un fine settimana segnato da un nuovo aumento delle temperature, con valori che nelle aree centro-orientali dell’isola potrebbero raggiungere i 40 gradi. Le previsioni indicano un rafforzamento dell’alta pressione subtropicale, destinata a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato.
Per la giornata di oggi, 9 luglio, è previsto cielo in prevalenza sereno su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi alcuni addensamenti nuvolosi nelle zone interne, soprattutto tra i settori centro-orientali, mentre lungo le coste il tempo resterà in genere poco nuvoloso.
Le temperature sono attese in ulteriore aumento. Nel fine settimana le massime potrebbero superare i 35-36 gradi tra le province di Trapani e Palermo, con punte di 37-38 gradi nelle aree interne dell’Agrigentino e del Nisseno. Sui settori centro-orientali non si esclude il raggiungimento dei 40 gradi, una previsione che al momento viene indicata come possibile.
Sul fronte dei venti, soffieranno correnti occidentali, deboli o moderati, sul Tirreno e sul Canale di Sicilia. Sul basso Tirreno orientale prevarranno venti da nord-nordest, mentre sullo Ionio la ventilazione sarà sud-occidentale.
Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno generalmente di poco mosso, con moto ondoso più sostenuto nello Stretto di Sicilia e nel Mar Ionio.