A Marina di Ragusa scattano nuovi richiami al rispetto dei divieti nelle aree pedonali dopo le numerose segnalazioni di incidenti e mancati impatti tra pedoni e persone in sella a biciclette o monopattini. A lanciare l’appello è il sindaco Peppe Cassì, che invita cittadini e turisti a osservare le regole previste per garantire la sicurezza negli spazi riservati alla circolazione pedonale.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le segnalazioni riguardano episodi avvenuti o sfiorati, in alcuni casi con il coinvolgimento di bambini, nelle zone pedonali della frazione balneare.

Il Comune ricorda che dalle 20 le aree pedonali di Marina di Ragusa non possono essere percorse a bordo di biciclette e monopattini. Il divieto è indicato dalla segnaletica presente e sarà oggetto di controlli specifici da parte degli organi preposti.

Chi utilizza un mezzo a due ruote dovrà quindi scendere e proseguire a piedi, spingendolo a mano. L’amministrazione richiama comunque tutti gli utenti, anche nelle altre fasce orarie, a mantenere un’andatura moderata e a prestare particolare attenzione alla presenza dei pedoni.

Cassì ha rivolto un invito anche alle famiglie, chiedendo ai genitori di sensibilizzare i figli al rispetto delle regole, ricordando che le violazioni possono comportare sanzioni.