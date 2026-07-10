Il Modica Calcio punta sulla continuità e blinda uno dei giovani su cui intende costruire il futuro. La società rossoblù ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista Dario Cappello, che resterà legato al club fino al 2028.
La conferma di Cappello arriva dopo una stagione nella quale il centrocampista ha trovato spazio nelle rotazioni dell’allenatore Filippo Raciti, ritagliandosi un ruolo importante all’interno della squadra. Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di continuità da parte della società, che decide di investire su un giocatore ritenuto centrale nel progetto tecnico.
Nel comunicato con cui ha annunciato l’accordo, il Modica evidenzia la crescita mostrata dal calciatore e la volontà di valorizzare i giovani già inseriti in organico. Il club considera infatti il rinnovo come un tassello del percorso avviato negli ultimi anni per consolidare una rosa con prospettive di sviluppo.
Per Cappello si apre ora una nuova fase della carriera, con la possibilità di misurarsi nella categoria affrontata dal Modica e proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia rossoblù. Il rinnovo fino al 2028 garantisce al club la possibilità di programmare il futuro facendo affidamento su uno dei suoi centrocampisti più promettenti.