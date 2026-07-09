Un uomo di 48 anni è morto durante una lite familiare avvenuta in un’abitazione di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e accertando eventuali responsabilità.

La vittima è Giacomo Margarini. Secondo le prime informazioni, si sarebbe recato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione con il cognato. Al termine della lite, l’uomo è stato trovato privo di vita nei pressi di una stradella all’interno del complesso residenziale in cui vive la sorella.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le cause della morte non sono ancora state accertate. Sarà il medico legale, attraverso l’ispezione sul corpo, a stabilire se il decesso sia stato provocato dalle conseguenze della colluttazione oppure da un malore sopraggiunto durante la discussione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che, nel corso dello scontro, Margarini possa essere stato sopraffatto dal cognato, descritto come di corporatura più robusta. Si tratta, però, di una ricostruzione ancora da verificare e che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso. I carabinieri hanno già ascoltato alcuni familiari della vittima per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.