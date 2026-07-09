La SuperConveniente Virtus Ragusa riparte anche da Francesco Piscetta. Il club biancazzurro ha ufficializzato la conferma dell’ala piemontese, che resterà a disposizione della squadra anche nella prossima stagione di Serie B Interregionale. Per il classe 2002 sarà il quarto campionato consecutivo con la formazione ragusana.
La permanenza di Piscetta rappresenta la terza conferma annunciata dalla società in vista del nuovo campionato. Arrivato in Sicilia nell’estate del 2023 dopo un primo contatto con l’ambiente virtussino durante le Finali Scudetto Under 19 del 2022, il giocatore ha progressivamente conquistato spazio nelle rotazioni.
Nell’ultima stagione ha fatto registrare i migliori numeri della sua esperienza a Ragusa, chiudendo il campionato con una media di 6,4 punti e 3,9 rimbalzi in 15 minuti di impiego, accompagnati da una percentuale del 62,2% nel tiro da due punti. Dati che testimoniano la crescita del lungo, diventato una presenza sempre più affidabile sotto canestro.
Piscetta, nato a Borgomanero, è cresciuto nel settore giovanile del College Borgomanero, completando l’intero percorso fino alla prima squadra. Dopo una parentesi ad Arona in Serie C Silver, è rientrato al College contribuendo alla promozione dalla C Silver alla Serie B prima del trasferimento definitivo a Ragusa.
Nelle prime dichiarazioni dopo la riconferma, il giocatore ha definito «un onore» poter proseguire la propria esperienza con la Virtus, ringraziando la città e i tifosi per il sostegno ricevuto. Tra gli obiettivi indicati c’è quello di continuare il percorso di crescita personale e contribuire ai risultati della squadra nella nuova stagione.