We Beach Catania si gioca una fetta importante della stagione nella seconda tappa del campionato italiano di beach soccer, in programma a Praia a Mare da giovedì 10 a domenica 12 luglio. Le tre sfide contro Napoli, Viareggio e Genova potrebbero infatti incidere in modo significativo sulla corsa alla Final Eight di Scoglitti, dove sarà assegnato lo scudetto.

La formazione allenata da Mario Giuffrida arriva all’appuntamento dopo un avvio di stagione positivo. Gli etnei guidano la classifica insieme al Pisa, che però ha disputato una partita in meno. Alle spalle ci sono anche il successo nel recupero contro la Sambenedettese a Terracina e il quarto posto ottenuto in Coppa Italia.

Il calendario propone un percorso impegnativo: l’esordio è fissato contro il Napoli alle 21.15 del 10 luglio, poi il confronto con il Viareggio sabato alle 17.15 e, domenica mattina alle 10, la sfida con il Genova. Dopo la tappa calabrese, la squadra tornerà in campo ad Anzio per affrontare Cagliari il 24 luglio e Città di Milano il giorno successivo, negli ultimi due incontri della fase.

Giuffrida ha spiegato che la squadra ha preparato con attenzione questo ciclo di gare, lavorando sugli aspetti atletici, tattici e mentali, nella consapevolezza che il tour de force potrebbe rappresentare uno snodo decisivo della stagione.

Tra i giocatori più esperti del gruppo c’è il portiere Matteo Costa, classe 1989, in rossazzurro dal 2022. Nel beach soccer ha collezionato esperienze anche in Portogallo, Svizzera, Polonia, Kuwait e Slovenia, mentre nel calcio a undici ha vestito, tra le altre, le maglie di Lucchese, Sestri Levante, Massese e Borgo a Buggiano. Nel suo palmarès figurano una Supercoppa italiana conquistata con il Terracina, tre finali scudetto e due campionati di Serie D, oltre a un titolo di Eccellenza con il Camaiore.

Costa ha confermato di aver scelto di tornare a We Beach Catania perché crede nel progetto della società e nel gruppo costruito per questa stagione, sottolineando il buon equilibrio tra giovani ed elementi di esperienza e la volontà di centrare gli obiettivi fissati dal club.

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’Under 20. Dopo l’eliminazione dalla corsa alla Coppa Italia per mano del Napoli, la formazione allenata da Peppe Grasso ha reagito battendo Vasto e Genova, pur dovendo fare a meno di Aitor e Torrisi.