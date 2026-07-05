Il Modica Calcio punta ancora sui giovani e ufficializza l’arrivo dell’attaccante Stefano Maiorana, classe 2007, che entrerà a far parte della rosa allenata da mister Raciti nella prossima stagione. Il trasferimento rappresenta un ulteriore tassello della strategia del club rossoblù, orientata alla valorizzazione di profili emergenti con esperienze maturate in settori giovanili di alto livello.

Nato in provincia di Ragusa, Maiorana approda a Modica dopo un percorso di crescita che lo ha visto vestire le maglie delle giovanili di Fiorentina e Venezia. Durante l’esperienza con il club viola ha preso parte al campionato Primavera e ha collezionato anche un’esperienza nella UEFA Youth League, competizione europea riservata alle formazioni giovanili.

Il giovane attaccante ha inoltre già fatto parte delle rappresentative nazionali, ottenendo convocazioni e presenze con la Nazionale italiana Under 17. Un percorso che testimonia il profilo del giocatore e il livello delle esperienze maturate prima dell’approdo in una realtà impegnata nel campionato dilettantistico siciliano.

L’inserimento di Maiorana si inserisce nel progetto tecnico portato avanti dalla società, che nelle ultime stagioni ha mostrato attenzione verso calciatori di prospettiva. L’obiettivo è accompagnarne la crescita tecnica e personale, offrendo loro spazio e continuità in prima squadra.

Per il Modica l’arrivo del giovane attaccante amplia le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico e aggiunge un elemento che ha già maturato esperienze in contesti di formazione di livello nazionale. Sarà ora il lavoro sul campo, sotto la guida di Raciti, a determinare il percorso di crescita del calciatore durante la stagione.

Con questo innesto il club conferma quindi la volontà di affiancare giocatori esperti a giovani talenti, proseguendo una linea tecnica orientata allo sviluppo di prospetti che possano trovare continuità e valorizzazione nel progetto rossoblù.