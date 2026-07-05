L’attività eruttiva dell’Etna continua ad avere ripercussioni sul traffico aereo. Nel pomeriggio, la Sac, società che gestisce l’Aeroporto di Catania ha comunicato che l’evoluzione dell’eruzione e il conseguente posizionamento della nube di cenere vulcanica stanno determinando un costante aggiornamento delle restrizioni operative che interessano sia i voli in arrivo sia quelli in partenza.
Sac: emergenza Etna Aggiornamento ore 17.40
La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, viste le evoluzioni dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale posizionamento in atmosfera della nube di cenere vulcanica, le attività di volo in arrivo e in partenza dall’Aeroporto di Catania subiscono aggiornamenti costanti sulle restrizioni attuate fino ad ora.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.