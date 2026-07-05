La SuperConveniente Ragusa riparte da uno dei giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. Giovanni Tumino, playmaker classe 2007, continuerà a vestire la maglia della Virtus anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, dopo una stagione nella quale ha conquistato spazio nelle rotazioni della prima squadra. La conferma rappresenta un tassello della programmazione del club, che punta a consolidare il gruppo mantenendo in organico un giocatore formato nel vivaio.

Nel corso dell’ultima stagione, Tumino ha trovato un impiego sempre più costante, chiudendo il campionato con 3,3 punti di media in 17 minuti di utilizzo. Numeri che fotografano soltanto in parte il suo rendimento, caratterizzato soprattutto dal contributo offerto nella metà campo difensiva e dalla capacità di garantire intensità ogni volta che è stato chiamato in causa.

La permanenza del giovane playmaker si inserisce nella linea di continuità scelta dalla società in vista della nuova stagione. Cresciuto nel settore giovanile virtussino, Tumino ha completato negli anni il percorso che lo ha portato a entrare stabilmente nelle rotazioni della formazione senior, diventando una delle opzioni a disposizione dello staff tecnico.

La conferma di Giovanni Tumino offre quindi alla squadra un elemento che conosce già ambiente, compagni e sistema di gioco. Per un atleta nato nel 2007, la prossima stagione rappresenterà anche un’ulteriore occasione di crescita tecnica ed esperienza in un campionato competitivo come la Serie B Interregionale.

Nelle dichiarazioni diffuse dal club, il playmaker ha sottolineato il valore personale della permanenza a Ragusa. «Sono felice che anche nella prossima stagione vestirò la maglia della squadra in cui sono cresciuto. Per me è motivo di orgoglio continuare questo percorso in un ambiente che considero casa», afferma Tumino, spiegando di voler affrontare il nuovo campionato «con ancora più determinazione, voglia di migliorare e di dare il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra».

Con la conferma del giovane regista, la Virtus aggiunge un’altra pedina al roster che sarà affidato a coach Recupido. La società punta così a valorizzare un giocatore formato internamente, proseguendo un percorso già avviato nelle ultime stagioni e mantenendo in organico uno degli atleti più promettenti del proprio vivaio.