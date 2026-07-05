L’attività eruttiva dell’Etna continua a condizionare il traffico aereo nello scalo di Catania Fontanarossa. Per effetto della presenza di cenere vulcanica in atmosfera, sono state disposte nuove limitazioni operative che riducono il numero dei voli in arrivo consentiti fino alla serata di oggi, con possibili ripercussioni sui passeggeri diretti o in partenza dalla Sicilia.

Il provvedimento riguarda il settore B2 dello spazio aereo, corrispondente all’area interessata dalla nube vulcanica sul versante sud dell’Etna. La chiusura del settore resta in vigore fino alle ore 19, mentre le restrizioni sui voli in arrivo all’aeroporto di Catania proseguiranno fino alle ore 21, con un limite fissato a cinque atterraggi ogni ora.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni di volo in presenza della cenere emessa dal vulcano. Le limitazioni potrebbero comportare ritardi, riprogrammazioni o cancellazioni di alcuni collegamenti, a seconda delle decisioni delle compagnie aeree e dell’evoluzione delle condizioni atmosferiche e vulcaniche.

Per questo motivo, i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto. La situazione è infatti soggetta a continui aggiornamenti e potrebbe cambiare nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle valutazioni delle autorità competenti.

L’aeroporto di Catania rappresenta il principale scalo della Sicilia orientale e ogni limitazione alla sua operatività può avere effetti sulla mobilità regionale, soprattutto in un periodo caratterizzato da un intenso flusso di viaggiatori. Al momento le restrizioni riguardano esclusivamente gli arrivi, mentre eventuali ulteriori modifiche saranno comunicate attraverso i canali ufficiali dello scalo.

Chi deve partire o attendere l’arrivo di un volo è quindi invitato a mantenersi informato consultando le comunicazioni della compagnia aerea e dell’aeroporto prima di mettersi in viaggio.