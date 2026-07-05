Momenti di tensione questa mattina nella guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, dove è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118, perchè il medico di turno, dopo aver effettuato il servizio notturno, avrebbe dato in escandescenza. Il professionista avrebbe rifiutato di visitare una paziente che si era presentata nella struttura accusando un malore e l’avrebbe chiusa in una stanza.

A dare l’allarme sarebbe stata la dottoressa giunta per il cambio turno, che ha richiesto l’intervento del 112. Sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il medico al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Secondo quanto si apprende, anche una volta giunto in ospedale il professionista avrebbe mantenuto un comportamento particolarmente agitato. Dopo la valutazione dello psichiatra di turno, ha quindi acconsentito al ricovero volontario nel reparto di Psichiatria. (Ansa)