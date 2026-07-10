Il Comune di Modica punta ad aprire la nuova curva dello stadio Pietro Scollo in tempo per l’inizio del prossimo campionato di Serie D. L’intervento sarà reso possibile grazie alle risorse che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha destinato all’impiantistica sportiva attraverso una quota dell’avanzo di gestione approvata dal consiglio provinciale nella seduta dell’8 luglio.
Secondo quanto comunicato dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, i fondi assegnati a Modica serviranno a completare in modo definitivo il settore, realizzato oltre vent’anni fa ma mai entrato in funzione. L’obiettivo è rendere finalmente utilizzabile la cosiddetta “tribuna C”, evitando che un’opera già costruita resti inutilizzata.
La nuova curva sarà destinata ai tifosi ospiti, una soluzione che consentirà di adeguare la gestione delle partite del Modica Calcio, impegnato nel prossimo campionato di Serie D. Tra le squadre attese figurano anche piazze storiche come Reggina e Messina, oltre ad altre avversarie tradizionali dei rossoblù.
L’apertura del settore permetterà anche una diversa distribuzione del pubblico all’interno dell’impianto. La tribuna B sarà infatti riservata interamente ai sostenitori del Modica, mentre i tifosi ospiti verranno accolti nella nuova area dedicata.
Sul fronte della sicurezza, il sindaco ha spiegato che sono già in corso interlocuzioni con la Questura di Ragusa. In base alle indicazioni ricevute dal questore Salvatore Fazzino, l’amministrazione sta lavorando alla predisposizione di collegamenti viari che consentano di separare i percorsi di accesso delle due tifoserie, con l’obiettivo di ridurre i rischi sotto il profilo dell’ordine pubblico.