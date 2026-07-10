L’Unità operativa complessa di Radiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria ha un nuovo direttore. A guidare il reparto sarà il dottor Filippo Alberghina, nominato al termine della procedura selettiva per titoli e colloquio. Medico specializzato in Radiodiagnostica all’Università di Palermo, Alberghina presta servizio dal 2012 nella Radiologia degli ospedali riuniti di Vittoria-Comiso come dirigente medico radiologo. Nel corso della sua attività ha ricoperto il ruolo di sostituto del direttore dell’Unità operativa complessa ed è stato titolare di un incarico di altissima professionalità nell’imaging neuro-cardio-vascolare di secondo livello.

La sua esperienza professionale si è concentrata sulla diagnostica per immagini, con particolare attenzione alla radiologia cardiovascolare e all’imaging neuro-cardio-vascolare. Tra gli ambiti sviluppati nel presidio di Vittoria figurano l’imaging cardiaco non invasivo, attraverso l’angiotomografia computerizzata coronarica e la risonanza magnetica cardiaca, e il potenziamento della diagnostica neurologica, sia nelle emergenze sia nei percorsi programmati.

Fra le attività seguite negli ultimi anni rientra anche l’ottimizzazione del percorso diagnostico dedicato ai pazienti colpiti da ictus, basato sulla valutazione con angiotomografia computerizzata e, nei casi selezionati, con risonanza magnetica. Un lavoro svolto in collaborazione con le altre unità operative dell’ospedale per favorire una gestione integrata dei casi più complessi.

Nel commentare il nuovo incarico, Alberghina ha definito la nomina «una grande responsabilità», sottolineando il ruolo sempre più centrale della Radiologia nei percorsi clinici, dall’urgenza alle attività specialistiche programmate. Tra gli obiettivi indicati figurano il miglioramento dell’appropriatezza diagnostica, il rafforzamento della collaborazione con i reparti e la valorizzazione del lavoro di squadra.

La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha espresso al nuovo direttore gli auguri di buon lavoro.