Aumentano le risorse destinate alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Maria Vianney, nella contrada Puntarazzi di Ragusa. Il Consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio che stanzia altri 150 mila euro per l’intervento sull’edificio religioso, somma che si aggiunge ai 249.135,65 euro già assegnati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il decreto dirigenziale n. 5497/2025 del 30 dicembre 2025. Il finanziamento complessivo raggiunge così circa 400 mila euro.

Le nuove risorse consentiranno di ampliare l’intervento previsto. Secondo quanto riferito, oltre all’adeguamento strutturale sarà possibile procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione della chiesa, soluzione ritenuta necessaria in seguito alle criticità emerse sulle condizioni dell’edificio.

La vicenda era stata portata all’attenzione delle istituzioni dopo le segnalazioni del parroco, don Giuseppe Iacono jr, che aveva evidenziato problemi di conformità della struttura alle normative vigenti e il rischio di una futura demolizione. Da quel momento è stato avviato un confronto tra gli enti competenti e il tecnico incaricato, l’ingegnere Giuseppe Tranchina, per individuare l’intervento più idoneo.

Il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia, intervenendo dopo l’approvazione della variazione di bilancio, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha ringraziato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il Consiglio provinciale, l’onorevole Giorgio Assenza e i tecnici coinvolti nell’iter.

Il progetto prevede una ricostruzione completa dell’edificio con opere di adeguamento sismico ed energetico, il rifacimento degli impianti, la sostituzione dei serramenti e interventi sia all’interno sia all’esterno della struttura. L’obiettivo è realizzare una chiesa conforme agli standard di sicurezza e più efficiente sotto il profilo energetico, destinata a continuare a svolgere il proprio ruolo di riferimento per la comunità di Puntarazzi.