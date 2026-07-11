Il Comune di Ragusa ha aperto i termini per la presentazione delle domande di concessione in uso continuativo annuale delle strutture sportive comunali per la stagione 2026/2027. Le richieste dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2026. L’avviso, pubblicato dal Settore XII – Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo, è rivolto a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali e agli altri soggetti interessati a utilizzare gli impianti per attività compatibili con la loro destinazione.

Le concessioni avranno durata annuale e saranno assegnate sulla base dei criteri di priorità e dei sub-criteri previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 febbraio 2021 e successivamente modificato.

Per partecipare è necessario presentare la domanda utilizzando il modello predisposto dall’amministrazione comunale e trasmetterla tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Tra i requisiti richiesti figurano il possesso di codice fiscale o partita IVA e la regolarità nel pagamento dei tributi locali dovuti al Comune di Ragusa.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.