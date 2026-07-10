L’e‑commerce continua a cambiare le abitudini dei cittadini di Modica. Da oggi la città dispone di un nuovo locker per il ritiro e la spedizione dei pacchi, installato in via Risorgimento. L’armadietto automatico fa parte del network “Punto Poste”, la rete di prossimità gestita dalla joint venture tra Poste Italiane e DHL eCommerce. Con questa aggiunta, i punti operativi diventano cinque nel territorio comunale.

Il dato più rilevante riguarda la diffusione del servizio: secondo le informazioni fornite, nella sola Modica sono attivi oltre venti punti della rete Punto Poste, tra locker e altre strutture di ritiro. Una presenza capillare che riflette la crescita degli acquisti online e la necessità di soluzioni flessibili per chi non può ricevere i pacchi a domicilio.

Il nuovo dispositivo è accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Una caratteristica che, per molti utenti, rappresenta il vero vantaggio: ritirare un ordine o spedire un reso senza vincoli di orario. Il funzionamento è semplice — lo schermo guida l’utente con una grafica essenziale — e non richiede competenze particolari. Per il ritiro basta inserire il codice ricevuto via sms o email, oppure scansionare il QR code. Per la spedizione, invece, si utilizza il codice a barre o il numero della lettera di vettura per aprire la cella dedicata.

La collocazione dei locker segue una logica di prossimità: vengono posizionati in aree considerate strategiche, così da intercettare flussi quotidiani di residenti e lavoratori. Via Risorgimento si aggiunge quindi a una mappa che, negli ultimi mesi, si è ampliata progressivamente. Non sono stati comunicati i prossimi punti in programma, né eventuali date di ulteriori installazioni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione dei servizi logistici. I locker, ormai diffusi in molte città italiane, riducono le attese per le consegne e alleggeriscono il carico dei centri di smistamento. Per Modica, l’aumento dei punti disponibili potrebbe tradursi in una maggiore comodità per chi acquista online e in tempi più rapidi per la gestione dei resi.

Resta da capire se la rete continuerà a crescere e in quali quartieri verranno collocati i prossimi armadietti. Per ora, il nuovo punto di via Risorgimento amplia le possibilità a disposizione dei cittadini e conferma la tendenza verso servizi sempre più automatizzati e accessibili.