Ragusa ripropone il discobus gratuito per consentire ai giovani di raggiungere il Koala senza utilizzare l’auto. Il servizio sarà attivo nella serata di sabato 11 luglio 2026 e prevede un’unica corsa di andata e una di ritorno, con l’obiettivo di favorire spostamenti in sicurezza verso il locale.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Peppe Cassì, che ha presentato l’iniziativa attraverso i propri canali social, sottolineando l’importanza di offrire ai ragazzi la possibilità di divertirsi in sicurezza e, allo stesso tempo, garantire maggiore tranquillità alle famiglie.

Per utilizzare il servizio è obbligatorio iscriversi compilando l’apposito modulo online entro le ore 12 di sabato 10 luglio. La registrazione viene acquisita automaticamente al momento dell’invio, mentre la conferma definitiva sarà trasmessa via email dall’Informagiovani del Comune di Ragusa nel corso della stessa giornata. Chi dovesse modificare i dati inseriti potrà compilare nuovamente il modulo utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica, mentre eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’indirizzo email dell’Informagiovani.

Il percorso di andata partirà alle 22.30 dal parcheggio della Repubblica di Ibla, con fermata alle 22.40 allo Scalo Merci di Ragusa, alle 23 in via Brin a Marina di Ragusa e arrivo al Koala previsto per le 23.10.

La corsa di rientro è fissata alle 4 dal parcheggio del Koala, con fermate alle 4.10 in via Brin, alle 4.30 allo Scalo Merci e alle 4.40 al parcheggio della Repubblica di Ibla.