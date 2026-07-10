Le acque del mare di Cava d’Aliga risultano balneabili. Lo confermano gli esiti dei campionamenti effettuati dal Comune dopo alcune segnalazioni circolate nei giorni scorsi su un presunto inquinamento del tratto di costa. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, le analisi hanno escluso la presenza di criticità. I controlli sono stati eseguiti su tre diverse rilevazioni, con prelievi effettuati fino a circa 800 metri dalla battigia, e hanno dato esito negativo, smentendo l’ipotesi di un inquinamento delle acque.
L’esito delle verifiche consente quindi di confermare la balneabilità del mare antistante la frazione marinara di Scicli e, sulla base degli accertamenti svolti, non emergono rischi per la salute dei bagnanti.
Il Comune riferisce di aver avviato i controlli subito dopo le segnalazioni e invita i cittadini a rivolgersi agli uffici competenti o alle autorità preposte nel caso in cui vengano riscontrate situazioni ritenute anomale, evitando la diffusione di informazioni non verificate che potrebbero generare allarme.
L’amministrazione assicura che proseguiranno le attività di monitoraggio del litorale e che gli eventuali esiti dei controlli saranno resi noti alla cittadinanza.